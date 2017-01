REELIGEN A PEDRO CÁMARA AL FRENTE DEL PAN MUNICIPAL

El presidente del CDM del Partido Acción Nacional (PAN) en Campeche, anunció que se eligió a los integrantes de Comité, en sesión que se realizó el pasado once de enero, para los próximos tres años, 2016 -2019, según informó su presidente, Pedro Cámara Castillo, quien considera tienen una oportunidad de ganar la presidencia municipal de Campeche.

Lo anterior en conferencia de prensa, en la que dijo se trata de un comité “de unidad”, -igual que en el proceso anterior-, por lo que se mantendría como presidente del panismo en el municipio de Campeche.

Por otra parte, durante la sesión se preguntas y respuestas, respondió a los cuestionamientos de los reporteros, como no verse como candidato a la alcaldía de Campeche y que cuando llegue el momento, el Partido tomará la decisión conjuntamente con sus militantes.

Asimismo, sobre la creación de un nuevo partido, señaló que todos tienen derecho de competir y agruparse. Sin embargo, señaló que “entre lo que queremos y podemos hay una gran diferencia” y añadió que el recurso público que tienen los partidos políticos podría tener una reducción.

-La mayoría de los partidos que se constituyen “cuarto para la hora”, buscan esas prerrogativas para sostenerse y aspirar a buscar un financiamiento, pero hoy por hoy en Campeche podemos hablar de dos o tres partidos que son competitivos a nivel electoral, la mayoría de los partidos chicos no existen, no hacen presencia y si vamos a tener otro partidito fantasma que no aporta nada al Estado y solo se vuelve una carga económica al Estado, no compartimos reciba su registro.