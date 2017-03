SE CUMPLE CON LA LEY, NINGÚN DELITO QUEDARÁ IMPUNE: MÉNDEZ LANZ

Ramón Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, señaló que el caso en contra de dos ex funcionarios de la Secretaría de Salud no ha concluido y que su salida bajo amparo, obedece, precisamente, al cumplimiento de la ley y a la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, al tiempo que apuntó que con él ha habido un cambio sustancial y pidió a los campechanos confiar en sus instituciones.

En conferencia de prensa al concluir la sesión de la Diputación Permanente, Méndez Lanz manifestó que el nuevo Sistema establece la presunción de inocencia, y que puedan defender su caso fuera de reclusorio, así como el que deben respetarse sus derechos humanos.

Aceptó que hay inconformidad de los campechanos por la salida de ambos ex funcionarios, lo que apuntó también fue el sentir de los mismos funcionarios, pero debe cumplirse con lo que marca el nuevo Sistema de Justicia Penal.

-Lo que esperamos es que no quede ninguna duda de que el Gobierno del Estado, y hablando de los tres Poderes, estén ejerciendo a cabalidad, en el entendido de que se respetará absolutamente el marco legal, pero que no quede impune ninguno de estos delitos.

-Todo está dentro del marco de la ley; el que ellos salgan y se defiendan desde su casa, no quiere decir que el proceso ha concluido. Hay una serie de procesos, y el amparo que se les concedió –está- dentro del marco de la ley. El caso no ha concluido, puntualizó. Se sigue trabajando en términos de darle el soporte jurídico para la nueva detención que se pudiera hacer, y en el caso de ellos aportar en un momento dado en su defensa, las pruebas que les pusieran en una posición de que no tienen nada que ver en el delito que se cometió.

Ha habido muy fuertes críticas en los medios de comunicación y de los ciudadanos, se le indicó.

-Me parece que esa es precisamente la posición del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Puede ser muy controversial, pero al fin de cuentas está, y también el Estado no está violando el estado de Derecho ni los derechos de un acusado, entonces lo que sí estamos seguros de que esto sigue, no ha concluido.

Méndez Lanz pidió a los campechanos tener confianza en las instituciones y destacó el trabajo de la actual administración en los tres órdenes de gobierno.

-Es una situación que ha molestado a mucha gente y que esperamos que tenga el resultado que muchos esperan, que no quede nada ni nadie sin ser sancionado cuando existe un caso de este tipo.