SEMARNAT, COMPROMETIDA CON EL CUIDADO AMBIENTAL

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha trabajado con áreas naturales protegidas en cada uno de los sectores como es Calakmul, Petenes, Laguna de Términos, los pantanos de Centla y ha habido acciones muy responsables como es no permitir el dragado de la Laguna de Términos y la conservación del delfín, manifestó su delegada en Campeche, Rocío Abreu Artiñano.

Agradeció el apoyo y participación de todos los involucrados y el respaldo del mandatario campechano, Alejandro Moreno Cárdenas, al tiempo que aseguró han avanzado mucho pues al asumir esta encomienda, encontró un atraso de tres años.

-Tenemos una política muy clara de trabajo en equipo con cada sector y en materia forestal, hemos avanzado mucho pues teníamos parada la economía de los ejidos y si no se les autoriza los planes de manejo, no tienen como sacar madera, estaban en la desesperación y no es justificante, pero eso provoca la tala clandestina, el robo de madera, el contrabando de este recurso.

Abreu Artiñano señaló se ha trabajado de la mano con el Consejo Forestal y en ocho meses sacaron adelante dos años de atraso y ya están trabajando en el 2015 y dejar el tema maderable al cien por ciento.