TEATRO TORO SERÁ DEVUELTO A CAMPECHANOS: SECULT

Con la intervención del Gobierno del Estado para la reparación del Teatro de la Ciudad “Francisco de Paula Toro”, se pone fin a una polémica, manifestó Delio Carrillo Pérez, secretario de Cultura, quien agregó que la intención del mandatario Alejandro Moreno Cárdenas es reintegrar al patrimonio cultural de los campechanos ese inmueble.

-Por indicaciones del Gobernador le doy seguimiento y estamos buscando la asesoría especializada para los trabajos integrales que se hacen, pues no solo se trabajarán las cuestiones de la obra negra, que está a cargo de la Secretaría de Obras Públicas, sino también la acústica de fondo.

-El Gobernador, preocupado desde el año pasado en relación a este inmueble, tomó la decisión de intervenir integralmente el Teatro y por eso de lo que se trata es contar de nuevo con él.

¿Con ello se pone fin a la polémica existente?

-Creo que a fin de cuentas así resultó. Una decisión del Gobernador para poder más bien encontrar una solución antes de estar dirimiendo diferencias en torno al mismo tema, y que la decisión del Gobernador es resolver, como él lo ha dicho muchas veces, resolver, ocuparse.

Carrillo Pérez puntualizó que hasta que termine la obra física, se definirá lo que se va a hacer.

-No debemos olvidar que esto también es una competencia municipal y hasta el momento el Teatro lo tiene el municipio, no el gobierno del Estado, que lo que hace es invertir en la obra pero quien tiene el usufructo del teatro Toro es el gobierno municipal, no el del Estado, indicó.

A pregunta expresa, señaló no se han realizado reuniones de análisis para aprovechar este espacio, pues es atribución del gobierno municipal “y somos respetuosos de eso”. Cuando nos den la oportunidad y sea la ocasión, con gusto intervendremos y aportaremos como lo hemos hecho cada vez que ha habido ocasión, finalizó.