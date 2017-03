TRANSPORTISTAS PEDIRÁN SUBSIDIO PARA LA COMPRA DE DIÉSEL

Ante la crisis económica existente y la imposibilidad de que las autoridades autoricen un aumento a la tarifa de transporte público urbano, las 13 empresas que brindan este servicio en la ciudad de San Francisco de Campeche solicitarán al gobierno del Estado la entrega de un subsidio al diesel que requieren para operar, informó Saulo Cámara Martin, presidente de la empresa de transporte público urbano “La Nueva Manera”.

-Queremos que se retome este apoyo al sector, nos serviría de mucho para seguir aguantando lo que es el incremento, pues ya ves cómo está la situación en el país, apuntó.

¿Cuánto piden? ¿50 mil pesos o es en litros?, cuestionamos.

-No, no, no. Lo que queremos es que nos subsidien el diesel que necesitamos –respondió- y señaló que aún no tienen cifras.

-Pero así como apoyan al sector agrícola, al sector pesquero, entonces es lo que pedimos para no afectar a los usuarios –agregó- y aunque declinó dar cifras, dijo que “antes les daban un pequeño subsidio”, pero hoy requieren un apoyo total y que las 13 empresas harán este planteamiento al gobierno del Estado, con quien dijo hay diálogo y que esperan llegar a un entendimiento con él y con el Instituto Estatal de Transporte (IET).

Finalmente, dijo que han celebrado tres reuniones y que cuentan con el apoyo del director del IET.