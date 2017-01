TSJE APLICA LA LEY CON VISIÓN DE GÉNERO

Carlos Felipe Ortega Rubio, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), aseguró que la liberación de la mujer que privó de la vida a su esposo, fue un acto de legítima defensa que así lo calificó la Fiscalía General del Estado, y que no llegó a ese cuerpo colegiado, siendo éste el primero asunto de esta naturaleza en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, y en los últimos años.

En entrevista, Ortega Rubio aseguró no hay un grado de alerta ni de alarma por hechos de mujeres que han muerto a manos de sus esposos o bien ellas han cometido asesinato como un acto de defensa, e indicó que se trata de instituciones, sociedad civil y organizaciones de mujeres “están trabajando, procurando que tomen cartas de naturalización en las sociedades”.

-Desafortunadamente por años hemos vivido una cultura que la mujer siempre ha estado en un segundo término y ha sido objeto de violencia, se ha estado trabajando desde hace años para revertir esa tendencia y aquí las organizaciones de mujeres y de la sociedad y de las propias autoridades, ha sido determinante, agregó.

El responsable de la aplicación de la justicia en la entidad, señaló que el Tribunal cuenta con un área de Igualdad de Género y Derechos Humanos que aseguró procura concientizar y difundir esta cultura de respeto a la mujer dentro del ámbito judicial, así como el que los y las Jueces están muy identificados con el principio de juzgar con perspectiva de género pero “sin irse a los extremos”.

-Tienen esa convicción pero también son imparciales, aseguró tajante. Cuando no tiene la razón la mujer, no se le otorga pero en los casos que ´si, resuelven con perspectiva de género; son actitudes que en nuestro siglo ya no pueden darse.

-La violencia contra la mujer es una mancha en nuestra sociedad, puntualizó. Hay que revertirla, trabajar y concientizar a todos: sociedad e instituciones y erradicarla. No puede ser que en pleno siglo XXI se den estos hechos y en Campeche y en México estamos trabajando para que no ocurra, finalizó.