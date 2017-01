Campeche URGE SOLUCIÓN A CONFLICTO EN MIGUEL COLORADO: COMISARIO

Ejidatarios del poblado de Miguel Colorado, perteneciente al municipio de Champotón, acordaron con las autoridades estatales que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente verifique la zona desmontada a consecuencia de la tala ilegal de madera, así como una reunión interinstitucional el próximo martes para la definición de acciones, a fin de solucionar el conflicto. Al menos 300 ejidatarios llegaron a Palacio de Gobierno, para solicitar su intervención, ya que expusieron los problemas de tala clandestina y el caso de Procampo. Recordaron que en febrero del año pasado expusieron la problemática de Miguel Colorado, inclusive se trataron de comunicar con autoridades de la Procuraduría General de la República y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, pero no hubo eco. Dijeron que ante esta situación, se generaron algunos enfrentamientos con quienes propician la tala ilegal y que son de las localidades Lechugal y 5 de Febrero, cuando no se pretende llegar a derramar sangre. Consideraron que para ello hay autoridades que deben frenar la tala ilegal de madera, deteniendo a los responsables, pero no han hecho nada y actualmente más de mil hectáreas han sido afectadas. Insistieron que ante todo se va a agotar el diálogo para frenar el problema y que se solucione de inmediato, de lo contrario, amenazaron con tomar las carreteras en los próximos días, para evitar el saqueo de madera. En ello coincidió el comisario ejidal de Miguel Colorado, Oscar Pech, quien dijo que hasta detonaciones hubo en el enfrentamiento por parte de las dos localidades mencionadas. Confió en que se cumpla la minuta que firmó una comisión del ejido Miguel Colorado con las instancias competentes, y que en la próxima reunión estén también los representantes de las instancias del sector agropecuario, forestal y seguridad pública.