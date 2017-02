ALEJANDRO SOTO QUIERE DAR EL TÍTULO A LEONES

En el cuarto día del campamento melenudo que se realiza en el Parque Kukulcán Álamo de la ciudad de Mérida, Alejandro Soto habló sobre sus planes para este 2017 dejando muy claro que su mayor anhelo es ayudar a que el equipo sea campeón.

Con el respaldo de varias semanas de preparación en el invierno y un ánimo que contagia, Soto ya entrena a la par con el resto de los lanzadores y está listo para encargar una nueva aventura como león.

"Me siento muy bien gracias a Dios, llegue hace tres semanas aquí a entrenar con un cubano para trabajar en el fortalecimiento de hombro, piernas y espalda baja. Estoy corriendo y me siento a un 80 por ciento, estoy tirando largo y ya estoy muy ansioso para tirar un bullpen, quiero ya empezar a tirar con bateadores".

El experimentado zurdo admiró la calidad de sus compañeros y los nuevos refuerzos que arribaron a la cueva este año, dejando claro que la motivación y un buen ambiente en el grupo siempre es un toque especial que los podría llevar más lejos.

"Al equipo lo veo muy bien, muy fuerte, el año pasado tuvimos un gran equipo, no se pudo pero ahorita lo siento más fuerte. Faltan en llegar algunos bateadores, pero ya que se vayan incorporando y que vean como traemos la armonía, la vibra, la convivencia que tenemos aquí, yo creo que es un aspecto fundamental para que el equipo se desarrolle", apuntó.

Sobre su rol a corto plazo, Soto mencionó que hará lo necesario para estar al cien por ciento desde el inicio de la temporada y poco a poco ir lanzando más innings.

"Primero Dios voy a hacer todo lo posible para empezar de relevo pero si voy a empezar, ahorita como me siento me encantaría empezar aunque sea de relevo corto y ya después irme incorporando al relevo largo y luego abrir un juego. La verdad si me siento muy bien, nunca en mi vida había trabajando tanto como para esta pretemporada", finalizó.