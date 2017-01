Deportes ARRANCA LA I COPA YUCATÁN DE HANDBALL

Con la participación de 20 equipos se puso en marcha la “I edición de la Copa Yucatán de Balonmano”, evento presidido por el titular del IDEY, Juan Sosa Puerto, quien llevó la representación del Gobernador del Estado, Rolando Zapata Bello. El Complejo Deportivo La Inalámbrica se vistió de gala para recibir a 12 equipos varoniles y ocho femeniles que intervendrán en esta justa que terminará el domingo próximo. Sosa Puerto estuvo acompañado de Daniel Güemez May, quien acudió en representación del Movimiento del Deporte de la CNOP en Yucatán; Concepción Safar Vera, administradora del Complejo Deportivo; Eduardo Ávila Espinosa, organizador del evento, entre otros invitados. La ceremonia protocolaria arrancó con los honores de ordenanza para luego dar paso al desfile de los equipos participantes, que estuvo encabezado por el Tec de Progreso, en la rama femenil y por la UADY en la varonil. Güemez May fue el encargado de dar la bienvenida a los equipos participantes a esta Copa Yucatán y espera, dijo que sea la primera de muchas ediciones, no sólo de balonmano, sino que hay el interés de hacer otras cosas en esta Unidad Deportiva. En su intervención Juan Sosa Puerto, titular del IDEY agradeció la presencia de las autoridades presentes e la ceremonia y agregó que el objetivo de este evento es formar las selecciones y detectar a los mejores talentos de la categoría libre. “Lo mejor del del handball estará concentrado en esta cancha durante los tres días que dure el evento y aquí se verá la habilidad de los jugadores y jugadoras”, dijo y agradeció a los padres de familia que están apoyando y cobijando a sus familiares, porque esto es fomentar el deporte. Esto es lo que quiere el gobernador del estado que nosotros fomentemos el deporte y la activación física no sólo en Mérida, sino en el interior del estado. “Por eso cuando vimos la propuesta, lo vimos con buenos ojos porque queremos que todos hagan deporte”. “Haremos más Copas Yucatán, más eventos deportivos, todo ello con un solo objetivo que seamos los mejores del sureste y representar a Yucatán en diferentes competencias nacionales”, concluyó Sosa Puerto. El juramento deportivo y de jueces estuvieron a cargo de Gladys Canul Güemez y Omar Osalde García, de manera respectiva y finalmente, Juan Sosa Puerto realizó el saque inicial teniendo como portero al estelar jugador yucateco Miguel Ku.