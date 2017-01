CONCLUYE OLIMPIADA ESTATAL DE ATLETISMO 2017.

La Olimpiada Estatal 2017 de atletismo concluyó en la pista y campo del Centro Deportivo de Alto Rendimiento (CEDAR) luego de dos días de intensa actividad deportiva con la participación de más de 80 deportistas de los municipios de Champotón, Escárcega, Carmen y Campeche.

Evento que contó con la presencia de atletas convencionales y paralímpicos, quienes desde el día de ayer por la mañana estuvieron dando lo mejor en busca de las marcas mínimas establecidas por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y la Federación Mexicana de Atletismo (FMAA), para buscar su pase a la Etapa Regional.

En esta segunda jornada se tuvieron buenos resultados en las categorías sub 16, sub 18 y juvenil sub 20; en la pista se realizaron las pruebas: 200 mts planos, 800 mts planos, 3000 mts planos, 10000 mts planos, relevos 4 x 1000 mts y 3000 mts con obstáculos; mientras que en el campo se desarrollaron las pruebas: salto triple, lanzamiento de disco, salto de longitud, salto con garrocha y lanzamiento con jabalina tanto en la rama varonil como la femenil.

En los siguientes días, los resultados obtenidos en estas competencias serán evaluadas por los metodólogos del Instituto del Deporte de Campeche (Indecam), para dar a conocer el listado de deportistas que lograron dar las marcas requeridas y que serán los que pasen a la siguiente fase Regional.

Hay que destacar que participaron atletas con gran experiencia como: Carolina Pérez Arana, Julieta Custodio, Merari Castillo, Cinthia Aguilar Mercado, Emilia Aguilar Mercado, Miguel Gómez, Pedro Castillo Seca, Yajaira García, Cielo Ramírez, Ángel Montes de Oca, de Sabancuy, Luis Rejón Castellanos, Fabiola Vega Ponce del Municipio de Escárcega, Nancy Rosado Aranda, del municipio de Carmen, Rosalinda Romero Escobar del municipio de Champotón, Emanuel Hernández Acosta del municipio de Escárcega, Diana Herrera Flores del municipio de Escárcega, Bryan Camacho Uc, por mencionar algunos, que forman parte del Programa Estatal de Alto Rendimiento.