CRISTIANO GANA PREMIO THE BEST AL MEJOR JUGADOR

El astro portugués Cristiano Ronaldo coronó el mejor año de su carrera, 2016, el año de su plena madurez, con el último premio que podía recibir: el primer galardón The Best, el galardón oficial que instauró la FIFA para reconocer a los mejores jugadores del mundo cada año.

El delantero estrella del Real Madrid y la selección portuguesa resultó electo mejor Jugador de Europa, Balón de oro, Mejor Futbolista del Mundial de Clubes y mejor jugador para la FIFA en un año que será inolvidable para el luso, que así lo ha expresado tras ganar el reconocimiento del organismo rector del balompié mundial.

“¡Wow! Es increíble. Tengo que agradecer a mis compañeros de Portugal, el Real Madrid, mis entrenadores, mi familia… Y lo digo: el 2016 fue el mejor año de mi carrera. Fue un año magnífico a nivel personal y deportivo y nunca olvidaré este año”, dijo ante las cámaras Cristiano Ronaldo

“Es un trofeo muy bonito, y muy pesado. Es la primera vez que se entrega y es muy especial ser el primero en recibirlo. Es un privilegio. Yo siempre tuve un objetivo y no era ser un jugador de fútbol, era ser una estrella, y bueno, los trofeos hablan por sí mismos. Y los récords que he batido. Ahora tengo que seguir trabajando. Probablemente ha sido mi mejor año de lejos. Tengo que incluir el título con Portugal, el primero de nuestra historia, la Liga de Campeones con el Real Madrid y también la Copa Mundial de Clubes. Estoy muy contento de haber ganado este premio. Lo voy a poner en mi Museo”, añadió en en declaraciones exclusivas a FIFA tras ganar el Premio The Best al Jugador de la FIFA 2016.

Y es que fue un 2016 casi perfecto para el luso. Ganó la Champions, el Mundial de Clubes y de la Supercopa de Europa, ganador del Balón de Oro, del premio Mejor Jugador de Europa, del trofeo Mejor Jugador del Mundial de Clubes y del sello de Mejor Deportista del Año por las Agencias Europeas, y para cerrar recibió el de la FIFA en una votación que integró a seleccionadores, capitanes de selección, prensa y aficionados por internet en un reparto equitativo del 25 por ciento de cada parcela.

No hay mejor manera de motivar a CR7 que decirle que está acabado. El portugués escuchó durante la pasada temporada que había comenzado el declive de su carrera. Y el delantero se puso a demostrar con la energía que le define que era el mismo de siempre. Anotó de nuevo más goles que partidos jugados, 51 sobre 48.

Superó otra vez los cincuenta tantos en una campaña por sexta vez consecutiva. Decidió la Champions en favor del Real Madrid con sus tres goles al Wolfsburgo, que remontaron el 2-0 sufrido en Alemania. Volvió a ser el máximo artillero de la Copa de Europa, con 16 aciertos. Clasificó a Portugal en los momentos críticos de la Eurocopa con dianas determinantes, hasta conquistar el primer gran título para su país. Y cerró el mejor año de su vida con cuatro goles en el Mundial de Clubes, tres en la final y uno en semifinales.