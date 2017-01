DEL 6 AL 8 DE ENERO SE JUEGA LA “I COPA CELTA”

Con la participación de 88 equipos de diferentes Estados del sureste del país se disputará del 6 al 8 de enero el Torneo de Fútbol Soccer “Primera Copa Celta” desde las categorías 3-4 años hasta la Libre, se confirmó este día en conferencia de prensa celebrada en el Auditorio del Campeche Country Club.

Daniel Aniculesei, Gerente Operativo del Campeche Country Club, acompañado de Humberto González Lede, Coordinador Deportivo, y del director general del Instituto del Deporte de Campeche, Jorge Carlos Hurtado Montero, informaron que serán más de mil 300 jugadores y unos 170 partidos los se disputarán en la justa, con la incursión de Chivas Mérida, Chivas Carmen, Calkiní, Champotón, Venados, además de los equipos locales como Campeche FC, Delfines Márquez, equipos de Tabasco, entre otros.

González Lede y Aniculesei indicaron que las Categorías convocadas son: Infantil Prima, que son los más pequeñitos, Infantil Menor y Mayor, Niños Héroes, Sub 13, Sub 15; dos categorías femeniles y el Torneo de Categoría Libre que se comenzará a disputarse el viernes 6 a la 1 de la tarde.

El domingo se disputarán las finales desde temprano y se espera culminar alrededor de las 5 de la tarde con la ceremonia de premiación y clausura.

Destacaron la asistencia de las mejores escuadras del Sureste como Newells Mérida, actual campeón de la categoría Sub 15 de la Zona I; Chivas de Ciudad del Carmen, actual líder del Grupo II de la Liga Nacional Juvenil; Calkiní, actuales líderes de la competición Sub 15, Guerreros de Champotón que van líderes en la Sub 13; Venados un equipo importante estará representado en Sub 13 y Sub 15.

Por su lado, Hurtado Montero indicó que el Country Club ha sido un gran aliado para el Gobierno del Estado en la realización de grandes eventos, “como esta vez que vendrán más de mil 200 deportistas de diferentes equipos y Estados participantes, por lo que agradezco este gesto, que va encaminado al beneficio de los futbolistas”.