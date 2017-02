EXITOSA ETAPA ESTATAL DE PESAS EN OLIMPIADA 2017

Con éxito se desarrollo la etapa estatal de la disciplina de levantamiento de pesas correspondiente a la Olimpiada Nacional 2017, en la cual tomaron parte halteristas de cinco municipios, quienes fueron supervisados por los metodólogos Mario Marrero y Ridelio Carmenante, en las instalaciones del CEDAR Campeche.

Desde temprana hora iniciaron las competencias de la Fase Estatal de Levantamiento de Pesas, en el domo I del CEDAR, donde participaron atletas de los municipios de Carmen, Calkiní, Hopelchén, Escárcega, Siglo XXIII y del CEDAR de Campeche, todos en categorías juveniles y mayores, quienes demostraron los resultados y mejorías de entrenamientos.

En las categorías Sub15, Sub 17 y Sub 20 de ambas ramas: en la Sub 17-20 femenil, tuvieron participación las atletas: Yudheiky Panty Arjona, Roxana Cu Caamal, Ángela Aguilar Chan, Erika Méndez Díaz, Keridma Ac Rodríguez, Cenit López Jiménez, Wendy Garrido Tzab, Itati Manzanero Santiago, Kristal Manzanero Santiago, del CEDAR; Vianey Medina López, Isla Carolina Gutiérrez, Miriam del Ángel Álvarez, de Ciudad del Carmen, y Ada Villamote Zapata, de Hopelchén.

De la Categoría Varonil Infantil 62-69-77-85-+85: Jesé Joaquín Arias Tisacareño, Diego Ochoa Chan, César Ortiz Hernández, Milton Ac Rodríguez, Nelson Gómez Cruz, Darío Cámara Muñoz, del CEDAR; José Antonio Villamonte Marfil, Ángel Jair Chablé Báez de Hopelchén; José Puc Ucán, Roque Jacinto May Euán de Calkiní.

La rama Varonil de la Sub 17 y Sub 20 tuvo a exponentes como a Jesús Macarena May, Pedro Mijangos de León, Darwin Naal Haas, Luis Segura Pascual, Gustavo Álvarez Cardozo, del CEDAR; Marco Solís Hernández, Erik Cruz García, Armando Cob Avendaño, José Zavaleta, de Escárcega; Javier Puc Chablé, de Hopelchén y Julio Pablo Ortiz de Cd del Carmen.

De la Categoría Sub 20: Julián Ramírez Virgilio, Leonardo Guzmán López, Sergio Andrés Pérez Hernández, Maximiliano Balan Naal, Álvaro Cervantes Canul, José Luis López Carpizo del CEDAR; Alberto López Morales, Alfredo Céspedes López, Ángel Morales Jiménez, de Ciudad del Carmen.

La dirección de Alto Rendimiento y Metodología del Instituto del Deporte de Campeche dará a conocer en los próximos días el listado de los atletas que formaran parte de la preselección estatal que nos representará en la Olimpiada Regional, con base en los resultados obtenidos en la fase estatal.