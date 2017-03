FINALES ADELANTADAS EN LA CHAMPIONS

Bayern Múnich-Real Madrid y Juventus-FC Barcelona son los choques estrella de una ronda de cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA, verdaderas finales adelantadas, que se completa con el duelo entre Atlético de Madrid y el Leicester, y el que librarán Borussia Dortmund y AS Mónaco.

Los vigentes campeones de Europa intentarán defender su condición ante un conjunto bávaro que tiene en el banquillo a un viejo conocido de los blancos, Carlo Ancelotti, el entrenador que les llevó a la conquista de ‘la Décima’.

Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, avisaba en Bein Sports de la dificultad que entraña este choque. “Es uno no de los peores rivales que nos podían tocar, sin ninguna duda. También para ellos. Sabemos la dificultad que vamos a tener, Carlo Ancelotti nos conoce bien… Nos hubiera gustado enfrentarnos más adelante en la competición, pero ahora hay que preparar bien el choque”.

La última vez que se vieron las caras en la competición, el Madrid se impuso en semifinales rumbo a esa décima Copa de Europa.

También tiene mucha historia el duelo que librarán FC Barcelona y Juventus, una reedición de la final de Champions que ganaron los azulgrana en 2015. Jordi Mestre, vicepresidente tercero del Barça, ha asegurado en Bein Sports que esperan no tener que volver a recurrir a la heroica como ante el PSG en octavos. “En cuartos no hay equipos fáciles. Este año estamos en muy buena dinámica y con la moral por las nubes, pero respeto máximo. Espero que no lleguemos al extremo de tener que hacer otra remontada”.

Por su parte, Pavel Nedved, vicepresidente de la Juve, considera que los azulgrana serán una buena piedra de toque para medir su propio nivel. "Seguramente será dificilísimo de afrontar. Es difícil decir si el Barcelona es el equipo más difícil, porque hay grandísimos equipos en esta ronda. Hay máximo respeto, pero no hay nada imposible en el fútbol. Es interesante afrontar ahora al Barcelona para ver en qué nivel estamos nosotros".

Además, Atlético de Madrid y Leicester se encontrarán por vez primera en la Liga de Campeones tras enfrentarse hace años en la Copa de la UEFA de 1997 y en la Recopa de Europa de 1961, en ambos casos con resultado favorable para los rojiblancos. Pese a que los Foxes son el equipo con menos historia en la máxima competición europea, el gerente del Atlético, Clemente Villaverde, no ha querido hablar de favoritismo en Bein Sports. “En la eliminatoria anterior y la fase de grupos ha demostrado que es un equipo a tener en cuenta y la dificultad va a ser máxima. Cuando estás en unos cuartos de final, lo de la ‘debilidad’… El Leicester está aquí por méritos propios.”

Completa estos cuartos de final una eliminatoria que se presume apasionante entre Borussia Dortmund y AS Monaco, dos equipos que hacen gala de un juego vistoso y veloz y que cuentan en sus filas con jóvenes estrellas de gran proyección. La emoción está pues servida en esta ronda de cuartos de final. Los partidos de ida se disputarán los días 11 y 12 de abril, mientras los partidos de vuelta serán el 18 y 19 de abril.

Continúa pues el camino hacia la gran final de Cardiff del 3 de junio, en la que conoceremos al representante europeo en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2017.