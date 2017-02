GRANDES LIGAS CAMBIA LAS REGLAS

El sindicato de jugadores aceptó este día la propuesta del béisbol de Grandes Ligas para poder otorgar boletos intencionales sin tener que realizar los lanzamientos a partir de este año.

Aunque el sindicato se ha resistido a algunos cambios propuestos por Grandes Ligas, los peloteros están dispuestos a aceptar el cambio de los boletos intencionales.

"Como parte de una discusión más amplia con otros asuntos, la respuesta es sí", escribió el presidente del sindicato, Tony Clark, en un correo enviado el miércoles a la agencia noticiosa The Associated Press. "Sin embargo, todavía faltan algunos detalles como parte de esa discusión".

La decisión del sindicato fue reportada primero por la cadena deportiva ESPN.

El sindicato tiene que aprobar cambios a las reglas a menos que Grandes Ligas le avise con un año de anticipación, en cuyo caso puede realizar cambios unilateralmente.

La oficina de Grandes Ligas había expresado su intención de llevar adelante un proceso que desembocaría en varios cambios a las reglas, en lo referente a la zona de strike, la imposición de un límite de tiempo para que el pitcher haga su lanzamiento y el establecimiento de un número máximo de visitas del manager al montículo.

"Estoy de acuerdo. Das la señal. Es algo insignificante", comentó el manager de los Yanquis Joe Girardi. "En gran medida, no afecta la estrategia, como que acelera un poco las cosas. Estoy de acuerdo", sostuvo el timonel de los Mulos de Manhattan,

Se concedieron 932 boletos intencionales el año pasado, incluyendo 600 en la Liga Nacional, donde se suele regalar la base al bateador para enfrentar al pitcher.

"No quieres que tu pitcher pierda el ritmo y, con el boleto intencional, creo que el pitcher se salga de su ritmo", indicó Girardi. "A menudo me he preguntado por qué no poner a tu torpedero (en el montículo) y al pitcher en el campocorto. Que sea el torpedero que conceda el boleto intencional".

