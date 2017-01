Deportes ¡HAY TIRO!; CONFIRMAN PELEA CANELO-CHÁVEZ JR.

Se confirmó este viernes una de las pelea que pintan para ser “La Pelea del Año”, cuando el próximo 6 de mayo intercambien golpes los mexicanos Julio César Chávez Jr. y Saúl “El Canelo” Álvarez, ya sea en Las Vegas, Nevada, o en Dallas, Texas, trascendió por medio del propio Canelo y el promotor Oscar de La Hoya. El combate está pactado para 164.5 libras, por lo que Canelo superaría por primera vez la barrera de las 160 y el Junior deberá marcar menos de 165 por primera vez desde 2012, cuando combatió por última ocasión con los ‘medios’. “La verdad no me importa que Julio vaya a pesar 180 libras o 200 libras, nada más me preocupa entrenar al ciento por ciento y llegar fuerte a la pelea. Los estilos se van a acoplar para dar una gran pelea y hasta ver un nocaut”, prometió El Canelo Álvarez. Por su parte, De la Hoya aseguró que es un combate altamente esperado y que, sin duda, cumplirá las expectativas de la afición. “Cuando dos peleadores se tienen ganas de pelear, una pelea como esta no es tan difícil de hacer, pero obviamente había muchos detalles, obviamente gracias a Eric Gómez pudimos hacer la pelea, va a ser una pelea va a ser una pelea grande como Barrrea-Morales, dos mexicanos van a enfrentarse y vamos al mejor boxeador mexicano de nuestra era”. El tapatío es amplio favorito en las apuestas de salida, por lo que será él quien ponga todo en riesgo en el combate, mientras que Chávez buscará regresar a los más altos planos del boxeo. Canelo llegará al combate con marca de 48-1-1 y 34 nocauts, mientras que Chávez lo hará con 50-2-1 y 32 nocaut