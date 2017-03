HUELGA DE ÁRBITROS AFECTÓ PARTIDOS DE SUB 20 Y SUB 17

El paro laboral de los árbitros en la jornada 10 del Torneo Clausura 2017, no sólo se dio en la Liga MX, sino que también perjudicó a las categorías inferiores de los equipos, como la Sub 20 y Sub 17.

Los equipos informaron lo anterior a través de las redes sociales. Indicaron que la suspensión de la jornada 10 se debió a una disposición de la Federación Mexicana de Futbol.

Los partidos de la categoría Sub 15 y Segunda División, sí se pudieron desarrollar este sábado.

Los árbitros de la Liga MX decidieron ayer ausentarse de los partidos de la jornada 10 de la Liga MX, luego de darse a conocer las sanciones a Pablo Aguilar (suspendido 10 partidos), Enrique Triveiro (suspendido ocho partidos) y Rubens Sambueza (inhabilitado ocho semanas).