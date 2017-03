JAPÓN SUMA SEGUNDO TRIUNFO ANTE AUSTRALIA

Japón está casi en la segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol luego de obtener un par de victorias que difícilmente podrían haber sido más diferentes.

Sho Nakata sacudió un cuadrangular solitario que quebró el empate a 1-1 en el 7mo inning para abrirle paso a la victoria por 4-1 de los anfitriones sobre Australia el miércoles, un día después de que Japón conectara 14 jits en un triunfo por 11-6 sobre Cuba.

Por segundo día consecutivo, los fanáticos japoneses llenaron a capacidad el Tokyo Dome para apoyar a Samurai Japan, un equipo que ha avanzado a cada una de las semifinales de los tres Clásicos que se han disputado.

Australia aún tiene la posibilidad de unirse a Japón en la segunda ronda, ya que apenas fue el primer partido que han jugado en el torneo. Los australianos se enfrentarán el jueves a China (5 a.m. ET) y el viernes a Cuba (10 p.m. ET del jueves).

El receptor Allan de San Miguel disparó un jonrón en el segundo episodio que le dio la ventaja a Australia, y el abridor Tim Atherton pudo sostener el marcador hasta la quinta entrada. Pero Atherton salió del partido luego de permitir dos imparables al inicio del quinto inning, y Nobuhiro Marsuda, la estrella de la primera victoria de Japón, igualó el partido con un elevado de sacrificio que le conectó a Lachlan Wells.

Australia sólo conectó un hit adicional luego del cuadrangular De San Miguel.