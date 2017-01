Deportes LO CESAN POR HABLAR MAL DE MESSI

El Club Barcelona reaccionó de inmediato y destituyó a Pere Gratacós como director de Relaciones Institucionales del equipo, por los comentarios que hizo sobre que Lionel Messi es el mejor de los jugadores blaugranas, aunque sin los demás compañeros no sería tan buen jugador. Pere Gratacós fue destituido como responsable de Relaciones Institucionales Deportivas del FC Barcelona con la Real Federación Española de Futbol por expresar públicamente una opinión personal que no coincide con la de la Entidad, después del sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey celebrado en Madrid”, dice el comunicado. Pere Gratacós seguirá vinculado al equipo desarrollando el resto de tareas que ya ejercía en el marco del proyecto Masia 360. El directivo del conjunto catalán habló sobre el delantero argentino, que tiene contrato con el Barcelona hasta 2018 y que en los próximos meses tiene que abordar su renovación con el equipo azulgrana. "Leo es una persona de las más importantes del equipo, pero también hay que fijarse en el resto, porque Leo sin Neymar, Luis Suárez, Iniesta o Piqué y los demás jugadores, no sería tan buen jugador, aunque es el mejor", dijo Gratacós.