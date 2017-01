MUERE TRAGICAMENTE EL AS DOMINICANO YORDANO VENTURA

El pitcher dominicano de los Reales, Yordano Ventura, cuya potente recta ayudó al equipo a ganar la Serie Mundial en 2015, falleció la madrugada del domingo en un accidente vial en su natal República Dominicana. Tenía 25 años.

En la misma jornada pero en un accidente vial distinto, falleció Andy Marte, otro pelotero dominicano, quien llegó a jugar en las mayores.

Jacobo Mateo, vocero de la unidad militar de las patrullas de carreteras, informó que Ventura falleció en la carretera que conduce a la comunidad de Juan Adrián, 70 kilómetros al noroeste de Santo Domingo.

Ventura fue identificado por un familiar cercano, según detalló Mateo a The Associated Press. No estaba claro si Ventura conducía el vehículo o lo hacía otra persona, dijo el funcionario.

Diego Pesqueira, vocero de la autoridad metropolitana de transporte, informó que esa institución investigaba las circunstancias del accidente. Detalló que en la zona no se registraron lluvias durante la madrugada y recordó que en esa área es frecuente la neblina y "más a la 4:30 de la mañana", cuando ocurrió el accidente.

Adelantó que aunque el informe de la investigación será difundido en los próximos días, los cuatro neumáticos del vehículo se encontraban en buen estado y los peritos consideran que el accidente se debió al exceso de velocidad.

Ventura debutó en Grandes Ligas con Kansas City en 2013.

La autoridad metropolitana de transporte también informó en un comunicado el deceso de Marte, quien jugó en las Grandes Ligas con Atlanta, Cleveland y Arizona. En las temporadas 2015 y 2016 Marte se unió a las filas del KT Wiz de la liga coreana.

Marte conducía un vehículo Mercedes Benz y se estrelló con una casa en la carretera entre las localidades de San Francisco de Macorís y Pimentel, 150 kilómetros al norte de la capital. Ninguna otra persona resultó herida.

"Hoy RD se viste de luto con las muertes de Andy Marte y Yordano Ventura, grandes deportistas que pusieron en alto nuestra bandera nacional", escribió el presidente Danilo Medina en su cuenta en Twitter.

Ganándose el apodo de "Ace", Ventura irrumpió en las mayores con una recta de 100 millas por hora y una actitud combativa. Solía tirar ceñido al cuerpo de los bateadores, y no les rehuía cuando éstos iban a enfrentarle en el montículo.

Ventura es el segundo pitcher estelar que muere trágicamente en los últimos cuatro meses.

El as de los Marlins José Fernández fue uno de los tres hombres que murieron en un accidente náutico a fines de septiembre, cuando el bote del lanzador cubano de 24 años se estrelló contra un rompeolas de Miami Beach en horas de la madrugada.

Ventura tuvo marca de 14 victorias y 10 derrotas, con un promedio de efectividad de 3.20 en 2014, su primer año completo en las mayores. Los Reales disputaron ese año su primera Serie Mundial desde 1985. Dominó a San Francisco en sus dos aperturas, pero Kansas City sucumbió en siete juegos.

En una escalofriante coincidencia, Ventura rindió un homenaje póstumo a su amigo y compatriota, el jardinero de los Cardenales Oscar Taveras, escribiendo a mano un mensaje en su gorro durante el sexto juego de esa Serie Mundial. Taveras también se mató en un accidente vial en la República Dominicana, y fue sepultado horas antes de que Ventura saliese a lanzar.

"Elevamos nuestras oraciones por la familia de Yordano al estar de luto por el deceso de este muchacho", dijo el gerente general de los Reales Dayton Moore. "Era tan joven y tan talentoso, rebosante de exuberancia juvenil y siempre hacía reír a la persona con la que interactuaba. Vamos a superar esto como organización, pero ahora es un momento de luto y de celebrar la vida de Yordano.