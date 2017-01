MUNDIAL 2026 SE JUGARÁ CON 48 EQUIPOS

El Consejo de la FIFA aprobó por unanimidad ampliar la Copa Mundial de la FIFA a partir de la edición de 2026 a 48 selecciones participantes. El órgano supervisor y estratégico de la FIFA, reunido los días lunes 9 y martes 10 de enero en la sede de la FIFA por tercera vez, tomó la decisión de adoptar un nuevo formato con 48 selecciones nacionales repartidas en 16 grupos de tres.

Este acuerdo señal que los dos primeros equipos de cada grupo se clasificarán para la fase de eliminación a partido único con 32 selecciones.

El nuevo formato de 48 equipos se ha diseñado de manera tal que no se reduce el número total de jornadas de descanso y, además, garantiza un máximo de siete partidos a las selecciones que lleguen a disputar la final; asimismo, la duración del torneo no varía (32 días), con lo cual los clubes no tendrán que ceder antes a sus futbolistas para su incorporación a la concentración con sus selecciones.

La decisión se adoptó después de un análisis riguroso de un informe que contemplaba cuatro formatos posibles, y donde se han tenido en cuenta factores tales como el equilibrio deportivo, la calidad de la competición, los efectos en el desarrollo del fútbol, las infraestructuras, las proyecciones económica y las consecuencias asociadas a la organización del torneo. En sus próximas reuniones, el Consejo de la FIFA deberá deliberar sobre aspectos más concretos de la competición, tales como la asignación de plazas por confederación.

En su última sesión celebrada en octubre de 2016, el Consejo de la FIFA debatió ya sobre los posibles escenarios que generaría la ampliación del número de selecciones participantes en la Copa Mundial de la FIFA. En dicha ocasión, también se definió un conjunto de principios que deberán cumplir los países que presenten su candidatura para organizar el Mundial de 2026, proceso que está previsto que concluya en mayo de 2020.

Durante la primera jornada de la sesión doble del Consejo de la FIFA, los miembros se repartieron en cinco grupos de trabajo dedicados a las siguientes cuestiones específicas: fútbol femenino, desarrollo técnico, competiciones, aspectos comerciales y legales y estructuras corporativas.

El martes 10 de enero, además de aprobar el formato ampliado del Mundial, el Consejo también acordó una serie de fechas asociadas a la Copa Mundial Rusia 2018: 14 de mayo de 2018: conclusión del plazo para la presentación por parte de las federaciones participantes de la lista de 30 jugadores preseleccionados; 20 de mayo de 2018: fecha recomendada para la conclusión de las competiciones de clubes, a excepción de la final de la Liga de Campeones de la UEFA. El Consejo de la FIFA será el único órgano autorizado para conceder exenciones especiales.

El 21-27 de mayo de 2018: periodo oficial de descanso que deberán respetar los clubes y las federaciones participantes; 28 de mayo de 2018: primer día de incorporación de los futbolistas a la concentración con sus selecciones; 4 de junio de 2018: presentación de la lista definitiva de 23 jugadores.

El Consejo de la FIFA aprobó también la adopción temprana del estándar de la NIIF 15 en los informes financieros de la FIFA. Asimismo, y como parte de las consultas en curso, se decidió sobre la composición de las nuevas comisiones, que se dará a conocer tras la notificación a los miembros correspondientes.

La próxima sesión del Conejo de la FIFA se celebrará el 9 de mayo de 2017 en Manama (Bahréin), antes del 67º Congreso de la FIFA.