NADADORA FERNANDA ARMENTA SE RECUPERA TRAS RECIBIR BALAZO

La nadadora Fernanda Armenta, que recibió un impacto de una bala 9 milímetros que le produjo una herida en el pulmón, fue dada de alta y se recupera en casa.

A través de redes sociales, la nadadora aseguró que se encuentra con salud favorable.

"Los milagros existen. No tengo palabras para agradecer a todas las personas que me apoyaron durante esta difícil etapa. Cada uno de sus gestos de cariño me dio la fuerza suficiente para salir adelante. Esto aun no termina pero gracias a dios ya estoy en casa. Escribo esto con lagrimas en mis ojos pero también con una sonrisa en mi cara. Hoy la vida me dio una segunda oportunidad y estoy lista para aprovecharla al máximo", publicó.

El agresor, un policía, fue liberado con reservas al comprobarse que el balazo fue un accidente, pues accionó su arma contra unos delincuentes en la colonia Del Valle.