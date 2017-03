PANCHO CAMPOS: TRES CORONAS AL HILO

El experimentado lanzador sonorense Francisco “Pancho” Campos Machado, ha sido un imán de títulos en los tres últimos inviernos y eso lo hace sonreír de oreja a oreja. Francisco Campos, quien lleva 25 años de radicar en Campeche, se encuentra en el campamento de entrenamientos de los Piratas de Campeche.

Pancho Campos lanza un reto y dice: “¿Quién me contrata para el invierno del 2017?”.

Las pruebas están a la vista: Campeón en el Pacífico en la temporada 2014-2015 con Culiacán; Campeón con los Piratas de Villamadero en la 2015-2016 en la Liga Campechana, y recientemente con los Castores de Mérida, en la Naxón Zapata.

Francisco Campos Machado acumula 22 temporadas en la Liga Mexicana como pitcher y 24 como pelotero de dicho circuito, debutó en 1993 y sus dos primeros calendarios se desempeñó como cátcher. Va por su Temporada 25 en la LMB.

¿El RETIRO

"En eso estamos, todavía hay que verlo, no hay nada seguro". En alguna ocasión Campos mencionó que pensaba en el retiro este 2017, sin embargo la decisión final no la ha tomado.

Desde el primer día de pretemporada Pancho Campos reportó al campamento de los filibusteros. Ese día los Piratas abrieron su campamento de Pretemporada rumbo al inicio de la campaña que será el viernes 31 de marzo, cuando la novena de Campeche, esté recibiendo en serie de tres juegos a los Olmecas de Tabasco.

“Estaba con ansias de que los entrenamientos iniciaran y estaría mal que viviendo en Campeche no reportara desde el primer día, me siento bien, no dejé de entrenar, pero ahora lo haré con mis compañeros”, apuntó el capitán filibustero.

Francisco Campos obtuvo la distinción del Retorno del Año en el 2016 donde logró números de 8-6 con 2.88 de carreras limpias, en 21 juegos con 121 entradas y dos tercios, mostró control al regalar únicamente 22 bases y 68 ponches. Actualmente se encuentra en el cuarto lugar de ponches de todos los tiempos con 2082.

Desde la campaña del 2014 es el Capitán de los Piratas de Campeche.