PIRATAS OBSERVA A 9 PROSPECTOS

El cuerpo técnico de los Piratas de Campeche continuó las observaciones de jugadores jóvenes que aspiran a hacer carrera dentro del béisbol profesional, al realizar una serie de pruebas a nueve elementos que llegaron al estadio “Nelson Barrera Romellón”.

Los instructores del equipo filibustero observaron a nueve jóvenes de la región, de los cuales ocho son lanzadores y un receptor, que fueron valorados por los instructores Mario Sulú Palafox, Ricardo Figueroa Estefanoni y el Coordinador de Desarrollo del equipo, el cubano avecindado en Campeche José Luis Lugo Lorenzo.

Con el fin de darle un filtro más para terminar de convencer a los instructores, fueron llamados, cuatro juveniles de Campeche, tres de Yucatán y dos de Tabasco.

Entre los tabasqueños asistió el hijo del ex lanzador de los Piratas de Campeche, Efraín Sánchez Cupil. El hijo del "Pochi", quien el 2 de julio próximo cumplirá 18 años de edad, no tuvo la oportunidad de asistir el sábado 4 de febrero cuando se hicieron los Try Outs en Ciudad del Carmen, y aprovechó este espacio para ser observado por el coach Mario Sulú Palafox.

El serpentinero derecho Efraín Sánchez Cupil portó el uniforme de los Piratas de Campeche por 16 campañas, y fue ídolo en la Liga Estatal Campechana de Béisbol.

De los campechanos asistieron: César Yah, Irving Díaz, Orlando Collí y el zurdo Ricardo de la Cruz.

Del vecino estado de Yucatán llegaron Carlos Vargas, Mario Figueroa y el cátcher Daniel Cupul Cua.

De Tabasco, Efraín Sánchez hijo y Salvador Sánchez.

Desde el pasado 12 de enero la directiva de los filibusteros puso en marcha un programa de clínicas y scouteos en los 11 municipios que comprende la geografía estatal, y a escasos días para el inicio de las prácticas que arancarán este lunes 27, continúan los chequeos en busca de promesas que nutra de sangre joven a la escuadra filibustera.