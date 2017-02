PIRATAS-OLMECAS LEVANTAN TELÓN DE LMB

Los Piratas de Campeche levantarán el telón de la Temporada 2017 de la Liga Mexicana de Béisbol en casa, cuando el 31 de marzo reciban a los Olmecas de Tabasco, se acordó en la Asamblea de Presidentes de LMB, donde también se confirmó que el estadio “Nelson Barrera Romellón” será sede del Juego de Estrellas en el tercer fin de semana de junio.

En la reunión se aprobó la venta del club Tigres a una sociedad encabezada por Fernando “Toro” Valenzuela, quien será el Presidente del Consejo de Administración del equipo. Se informó que Francisco Villanueva será el Presidente Ejecutivo y Fernando Valenzuela Burgos, quien al parecer se retira como jugador activo, será el Presidente Ejecutivo Adjunto y Gerente General.

También se aprobó la venta del Club Broncos de Reynosa a Arturo Blanco, quien será el Presidente del Consejo de Administración del equipo Bravos de León, mientras Mauricio Martínez será el Presidente Ejecutivo del citado club.

A la par, se aprobó la venta del 50 por ciento de las acciones del Club Sultanes de Monterrey al Grupo Multimedios; al tiempo que se ratificó la venta del Club Acereros del Norte al Lic. Gerardo Benavides Pape.

Se ratificó que para la temporada 2017 de la LMB habrá libre contratación de jugadores mexicanos nacidos en el extranjero. Al mismo tiempo se ratificó unánimemente en el cargo de presidente de la Liga Mexicana de Beisbol al yucateco Plinio Escalante Bolio.

Tres jugadores, de más o tres años, no firmaron su contrato para la temporada 2017: John Paul Luján Villegas, de Vaqueros Laguna; Luis Fernando Porchas Mada, de Olmecas de Tabasco; y Fernando Valenzuela Burgos, de Leones de Yucatán.

El Juego de Estrellas, cuya sede será Campeche, se cambió de fecha para el fin de semana del 16 al 18 de junio, en el parque Nelson Barrera Romellón.

La revisión de jugadas vía replay operará en la temporada 2017. Sólo los equipos que cumplan con transmisión de sus juegos por televisión tendrán derecho al desafío de jugadas.

Se anunciaron las series inaugurales para la temporada 2017:

El 31 de marzo Monclova vs. Diablos Rojos; Saltillo vs. Tijuana; Durango vs. Aguascalientes; Laguna vs. Monterrey; León vs. Puebla; Veracruz vs. Oaxaca; Tabasco vs. Campeche; Tigres vs. Yucatán.

Las series para el 4 de abril: Diablos Rojos en Saltillo, Aguascalientes en Laguna, Monterrey en Monclova, Durango en Tijuana, León en Oaxaca, Puebla en Veracruz, Yucatán en Tabasco y Campeche en Tigres.