REAL MADRID IMPONE RÉCORD: 40 SIN PERDER

El Real Madrid lo hizo nuevamente en la agonía del juego. Los merengues ya están en cuartos de final de la Copa del Rey. Los blancos encadenan ahora 40 partidos invictos y ya ostentan el récord de más encuentros consecutivos sin perder del fútbol español, conocerán a su rival en el sorteo que se celebrará este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas tras un encuentro de vuelta de octavos vibrante. Tan sólo habían transcurrido diez minutos cuando se adelantó el Sevilla. Centró Sarabia a pierna cambiada y Danilo, en su intento de despeje, marcó de cabeza en su propia portería. El público local apretaba y el conjunto hispalense se envalentonó, pero se estrellaba una y otra vez con el gran esfuerzo defensivo de los visitantes. Empezaron entonces a llegar las ocasiones para los madridistas y en el minuto 24 Mariano estuvo cerca de empatar en una jugada afortunada. Despejó el cancerbero Soria, el esférico golpeó en el cuerpo del delantero y por muy poco no se alojó en la portería sevillista. Las dos siguientes jugadas de peligro del Real Madrid las tuvo Kroos, pero sus disparos desde la frontal en el 32’ y 44’ se marcharon fuera por escasos centímetros. No pudo comenzar de mejor forma la segunda mitad. Con apenas tres minutos de juego, Asensio se inventó una jugada para enmarcar. Recibió el balón en su campo, se deshizo de dos rivales, el segundo con un precioso autopase, y condujo el esférico hasta el área rival para batir en el mano a mano a Soria. Golazo y la eliminatoria de cara. Los locales no se dieron por vencidos y en el 53’ volvieron a ponerse por delante. Centró Escudero y Jovetic, de volea en el punto de penalti, batió a Casilla. Mismos protagonistas diez minutos después, pero el portero madridista estuvo brillante al despejar el remate del jugador del equipo andaluz. El encuentro era de ida y vuelta y ahora le tocó el turno al Real Madrid. Danilo centró atrás y Morata, desde la frontal, remató elevado en el 67’. Un minuto después lo intentó Kroos en un disparo lejano que obligó a lucirse a Soria pero volvió a marcar el Sevilla en el 77’ por medio de Iborra. Aún debían marcar dos goles más los locales para pasar, pero llegó la reacción visitante. Casemiro fue derribado dentro del área por Kranevitter y Sergio Ramos transformó el penalti a lo Panenka. En el tiempo añadido, Benzema puso las tablas para dar continuidad al récord madridista. Los blancos ya esperan rival en cuartos.