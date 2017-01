RUGEN LOS MOTORES DE F-4 EN GP YUCATÁN CIUDAD MAYACOBA

Con una temperatura en pista que rondaba los 32 grados centígrados y todo gracias a algunas nubes que protegían del sol, algunos pilotos realizaron prácticas para conocer el trazado del circuito “Emerson Fittipaldi” para el IV Round de FIA Fórmula 4 NACAM Yucatán Ciudad Mayakoba.

“La pista tiene un trazo increíble, no pude probar ayer, debo conocerla pero ya empezamos a poner el auto para la Calificación de mañana. El viento deja en la pista algo de polvo que hace el circuito resbaloso y eso le pone algo de dificultad”, comentó el actual líder del Campeonato Calvin Ming, del RAM Racing.

En tanto que su compañero, el Novato Manuel Sulaimán, declaró: “La pista es muy interesante, tiene ciertos puntos que la hacen bastante interesante. La voy conociendo y estoy muy contento por tener la oportunidad de correr en un circuito que va a ser inaugurado por una leyenda del automovilismo mundial”.

Por su parte, Luis Alfonso Pérez del Telcel RPL Racing Roca Acero #58 quien se ha destacado por estar luchando por los sitios de honor en las primeras carreras del Campeonato aseguró que “La pista conforme tiene más hule viene mejorando bastante, tiene un trazo muy técnico, me gusta, la calificación será determinante para la Carrera 1, estamos listos”.

En tanto que el piloto del Martiga EG Racing del auto #6, Moisés de la Vara, declaró “Ayer tuve un percance en el auto, hubo fuego y el equipo me cambió motor, ahora no he podido rodar mucho, nuevamente tuvimos un percance con fuego, entrando a pits tuve que salir del auto y ya tenía fuego. Vamos a tener que trabajar mucho para dejar el auto en condiciones para mañana”.

Por la mañana, José Sierra del Telcel RPL Racing tuvo un despiste con un ligero contacto en la barda averiando la suspensión delantera de su unidad. El equipo ya trabaja para dejarlo en condiciones para estar peleando por las primeras posiciones.

También estuvo participando en las prácticas el equipo MOMO F4 con Alexandra Mohnhaupt quien estuvo es su unidad probando diferentes puestas de su unidad.

Los pilotos del FIA Fórmula 4 NACAM Gran Premio de Yucatán Ciudad Mayakoba convivieron por la noche en Plaza Altabrisa de Mérida dando autógrafos a los aficionados.