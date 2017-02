TOM BRADY QUIERE RETIRARSE CON LOS PATRIOTS

Los aficionados de los New England Patriots pueden estar tranquilos. Y es que su QB Tom Brady dejó en claro que no piensa retirarse al término de la próxima campaña.

El MVP del Super Bowl LI y el mariscal de campo más ganador en la historia, no tiene intención de poner fin a su carrera, incluso se ve jugando muchos años más.

“Me gustaría jugar hasta mediados de los 40, entonces tomaré una decisión. Sé que el año que viene no va a ser mi último año. No pueden sorprenderme en la defensa, lo he visto todo y ahora sé realmente lo que quiero hacer y no es retirarme”, expresó.

El veterano de 39 años de edad también dejó en claro su deseo de terminar su carrera con los New England Patriots.

No quiero jugar para otro entrenador, no quiero jugar para otro dueño, pero he visto a algunos de los mejores jugadores con los que he jugado en otros equipos, nunca se sabe, sentenció.