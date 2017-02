UAC, ANFITRIONA DE ETAPA REGIONAL UNIVERSIADA 2017

La Universidad Autónoma de Campeche será la anfitriona de la etapa Regional de la Universiada 2017, confirmó el Director General de Actividades Deportivas de la máxima casa de estudios, Manuel Sosa Gantús, al exhortar a los coordinadores y personal que intervendrá en la logística y operación de la justa a poner en alto a la institución, tal como lo ha instruido el Rector, Gerardo Montero Pérez.

En las Villas Universitarias, acompañado del coordinador general de la fase Regional de la Universiada 2017, Roberto Chuck Huicab, dirigió la junta de planeación con la que prácticamente se instaló el grupo interinstitucional que se hará cargo de cada una de los aspectos para cumplir con altos estándares que exige una cita regional.

Sosa Gantús ponderó el respaldo del Rector de la UAC, Mtro, Gerardo Montero Pérez, quien ha estado al tanto de los avances de la organización y ha significado la labor de equipo que tiene el personal de la Dirección de Actividades Deportivas, que por segunda ocasión desde el 2011 será anfitriona de las universidades e instituciones de nivel superior de la Región.

Recordó que la Universiada Regional 2017 tendrá presencia de más de mil 300 deportistas de los estados de Quintana Roo, Chiapas, Yucatán, Tabasco y por supuesto Campeche, que incluirá participaciones del municipio de El Carmen, quienes competirán en diversos escenarios de la ciudad capital en 18 disciplinas deportivas, en dos fines de semana del 23 al 26 de marzo y del 30 de marzo al 2 de abril próximos.

Las disciplinas deportivas que ha convocado el Consejo Nacional Del Deporte Estudiantil A. C (Connde) para cada una de las fases de la Universiada, son levantamiento de pesas, béisbol, fútbol rápido, tenis, ajedrez, vólibol de sala, judo, triatlón, tiro con arco, futbol asociación o soccer, handball, atletismo, básquetbol, tae kwon do, vólibol de playa, karate do y tenis de mesa.

Los escenarios que servirán de marco para los encuentros, son el Domo del CEDAR, estadio de béisbol Leandro Domínguez, Centro Cultural y Deportivo Universitario (CCDU), Country Club, cancha de usos múltiples “Manuel Prego Galera” y Gimnasio “Gustavo Pérez Vera” del complejo deportivo 20 de Noviembre, Estadio Universitario, pista sintética del CCDU y canchas del complejo “20 de Noviembre”.

Por último pidió a los colaboradores redoblar los esfuerzos en la planeación y organización para que el Regional de Universiada 2017 sea una de las mejores organizadas de los últimos años, y se ponga en alto el estandarte de la Máxima Casa de Estudios.