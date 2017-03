ADIOS A CHUCK BERRY, “PADRE DEL ROCK & ROLL”

El cantante y guitarrista estadunidense Chuck Berry, quien falleció este sábado a la edad de 90 años, será recordado por ser uno de los pioneros y músicos más influyentes en la historia del rock and roll.

Este día, la policía del condado de Saint Charles atendió una llamada de urgencia alrededor de las 12:40 (hora local). Llegaron a la escena donde Berry fue encontrado inconsciente. A pesar de haber intentado reanimarlo, no tuvieron éxito y fue declarado muerto a las 13:26 horas, según el departamento de policía.

Charles Edward Anderson Berry nació el 18 de octubre de 1926, es considerado por la revista Rolling Stone como el quinto mejor intérprete de toda la historia musical, sólo superado por The Beatles, Bob Dylan, Elvis Presley y The Rolling Stones.

Al terminar sus estudios primarios, Chuck asistió al Summer High School, el primer instituto para personas de raza negra al oeste del Mississippi, y desde muy joven comenzó a interesarse por la música, por lo que tocó la guitarra de forma autodidacta.

En 1952 ingresó en un pequeño “combo” formado por el pianista Johnnie Jonson y el baterista Ebby Ard, el cual se hizo llamar Sir John’s Trío, y su repertorio lo componen de manera básica versiones de blues y R&B, con las que rápidamente ganó popularidad.

Fue así que Berry comenzó a tocar música profesionalmente, influenciado por Carl Hogan, Charlie Christian y T-Bone Walker. Fusionó los géneros con los que creció como el country, blues, boogie-woogie, swing, big band y pop.

Entre sus éxitos se encuentran Thirty days, No money down, Too much monkey business, Roll over Beethoven, School days, la cual se convirtió en la primera en aparecer en los listados británicos.

Además de Rock and Roll Music, Sweet little sixteen, Johnny B. Goode, Nadine, No particular place to go, You never can tell, Promised Land, Back in the USA, Run Run Rudolph y Dear dad.

A lo largo de su carrera compartió escenario con The Beach Boys, James Brown, The Rolling Stones, The Supremes, Marvin Gaye, Smokey Robinson, The Byrds, Fleetwood Mac, Miles Davis, Led Zeppelin, B. B. King, Frank Zappa, Patti LaBelle, Fats Domino, The Everly Brothers, The Coasters, Little Richard y Jerry Lee Lewis.

En 1986 fue inducido al Rock and Roll Hall of Fame y un año después tuvo su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Entre los reconocimientos que obtuvo también destaca un Grammy (1984) por su trayectoria.

Pese a no publicar disco alguno, El Padre del Rock & Roll continuó demostrando sus dotes en la guitarra, con conciertos en ciudades estadunidenses. En 2012 realizó una gira por España y cerró el año con dos actuaciones en la Federación Rusa.

El 18 de octubre de 2016, en su cumpleaños 90, anunció que para celebrar, lanzaría un nuevo disco: Chuck, la primera producción inédita en casi cuatro décadas. Su último álbum fue Rock it, lanzado en 1979.

Con canciones originales grabadas y producidas por el propio Berry, el material se grabó en varios estudios de St. Louis, con sus hijos Charles Berry Jr. (guitarra) e Ingrid Berry (armónica), además de Jimmy Marsala (bajo), Robert Lohr (piano) y Keith Robinson (batería).

“Este disco está dedicado a mi amada Toddy”, dijo Berry en alusión a su esposa, Themeta Berry, con quien suma 68 años de matrimonio. "Querida, ¡estoy haciéndome viejo! He trabajado en este disco mucho tiempo. Ahora ya puedo colgar los zapatos”, expresó el cantautor en ese momento a través de un comunicado.