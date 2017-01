Espectáculos ANGÉLICA VALE REGRESA A TELENOVELAS

El martes 17 de enero Telemundo estrenará la tan esperada comedia romántica La fan, historia que marca el regreso a las telenovelas de Angélica Vale tras 10 años de ausencia. Esta producción original escrita por Marcela Citterio e inspirada en una idea original de la propia Vale cuenta con las actuaciones de Juan Pablo Espinosa, que debuta en la cadena como galán de La fan, Scarlet Ortiz, Ximena Duque, Jonathan Islas, Gabriel Porras y Miguel Varoni, entre un gran elenco. La telenovela narra la historia de Valentina Pérez, una mujer alegre, extrovertida y algo torpe que es fanática de Lucas Duarte, un famoso actor de telenovelas bastante creído y narcisista. Por un giro del destino, Vale entrará inesperadamente a su vida cambiándola para siempre. El tema musical de la serie lleva por título “Soy tu fan” y lo interpreta el dúo musical Chico y Nacho. La fan, que a partir del 17 de enero se transmitirá de lunes a viernes a las 8 p.m., hora del Este, por Telemundo, es –en palabras de su protagonista– una apuesta diferente ya que tiene tintes de sitcom. “No se ha visto algo así en la televisión latina y eso me da muchísimo gusto y me honra. Marcela Citterio (la escritora) está haciendo un trabajo impresionante porque llevó la historia a otro lado. No se quedó en la típica comedia romántica, normalita, cursi. No. Lo llevó al sitcom, que esa es una genialidad que tiene Marcela, contó meses atrás Angélica a People en Español.