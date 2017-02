ANGELINA JOLIE ESTRENA PELÍCULA SOBRE GENOCIDIO EN CAMBOYA

"Quería comprender por lo que los padres de mi hijo pudieron haber pasado y quería conocerle mejor. Espero haber hecho honor a aquellos que sobrevivieron y a la historia de mi querida amiga", dijo la actriz y directora estadounidense Angelina Jolie, quien estrenó la película First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers.

El filme habla sobre el genocidio del Jemer Rojo en Camboya, país natal de su hijo mayor, Maddox. El filme es una adaptación de las memorias de la activista camboyana Loung Ung durante los años que gobernó el Jemer Rojo hasta su declive en 1979.

La historia cuenta, desde la perspectiva de una niña de cinco años, el horror de la evacuación masiva de Phnom Penh y su lucha por sobrevivir durante aquellos años en los que murió un cuarto de la población de Camboya a causa del hambre, los trabajos forzados y las ejecuciones.