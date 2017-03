ANGELIQUE BOYER HUMILLA A YOUTUBER

Pepe, el famoso youtuber de la comunidad gay por su canal “Pepe y Teo”, denunció la prepotencia de la actriz Angelique Boyer luego haberla grabado con su celular en Quintana Roo.

El youtuber explicó en uno de sus videos que todo sucedió cuando ambos coincidieron al Parque Xenses por lo que pensó que sería buena idea tomarse una foto con la actriz, pero le dijeron que es “complicada la señora”, así que cuando salía del lugar, Pepe prendió su teléfono para transmitir en Snapchat, y que así se viera a Angelique.

Sin embargo, cuando iba a borrar el video de su celular, la protagonista de Teresa le reclamó por grabarla y hasta le preguntó si era empleado del lugar para reportarlo.

Al respecto, Pepe dejó saber a sus suscriptores que la protagonista de “Teresa” había tenido una actitud altanera, grosera y hasta clasista por lo que la nombró #LadyBoyer.

“Saben que quiero decirle, y no me importa echarme a todos sus fans en contra y que luego me digan, “No ella es superlinda”. No, no es linda, un ser humano lindo no le habla así a nadie”, dijo.

Continuó “Eso quiere decir que ella cuando se molesta con el servicio – porque ella creyó que yo era servicio – ella le habla sí, Ella cree que ella tiene el derecho de hablarle así al servicio o a quien sea y es no puede ser. Con nadie.”

“Si tu crees que yo te falte al respeto públicamente te pido una disculpa. Pero yo creo que tu me faltaste a mi al respeto en cuanto creíste que tu vales muchisimo mas que yo”, finalizó el youtuber.

Tras la denuncia, ella decidió ‘aclarar’ la situación y hasta les pidió una disculpa.

“Siento el mal entendido, creo que no escuchaste por q’ lo dije! De hecho nos tomamos fotos con todos los q trabajan allí”.

“En pedir está el dar, y la verdad estoy segura de que nos hubiéramos reído juntos! No soy más que nadie nunca, te agradezco. Les dejo besos! Y gracias por el comentario! Lo tendré presente en mi corazón! Pura buena vibra!”, dijo Boyer.

Así es! Ojalá lo hubiéramos platicado! Les deseo lo mejor con su sitio! Están geniales!

Ante esto Pepe respondió: “Gracias por acercarte de esta manera, tus disculpas y gracias por aclarar el tema. Nuestros mejores deseos para ti”.