ANGELIQUE BOYER Y SEBASTIÁN RULLI GRITAN SU AMOR

Angelique Boyer y Sebastián Rulli siguen disfrutando de unas largas vacaciones en Quintana Roo tras finalizar las grabaciones de la telenovela “3 Veces Ana”.

La famosa pareja decidió compartir uno de los momentos más emocionantes dentro de su viaje, pues decidieron saltar en paracaídas y a su vez, enviarse un emotivo mensaje de amor por este motivo.

El actor argentino fue el primero en enviar un lindo mensaje a la actriz francesa, junto a una foto de vivir su travesía en los aires, comentando: “Tú me haces Volar @angeliqueboyer!! Y así pretendo que te sientas cada uno de tus días!! Gracias por tanto “Mi cielo”. Te Am❤”.

Por su parte, Angelique no dudo en contestar el bello cumplido tras volver a pisar tierra firme y expresó: “943.542347 días he sentido que saltó en paracaídas desde que me enamore de ti @sebastianrulli gracias, por este amor que crece cada día más fuerte. Soy feliz y además estoy enamorada de ti. GRACIAS VIDA 🔗”.

No cabe duda que Angelique y Sebastián siguen demostrando que así como en las telenovelas, su amor crece cada día más en la vida real.