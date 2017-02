¿BEN AFFLECK ABANDONA PELÍCULA DE BATMAN?

No sólo dejó el proyecto como director ─Matt Reeves negocia como su reemplazo─, sino que también podría dejar el protagónico. La web Collider compartió un video de su periodista especializado en cine John Campea, en el cual explica el nuevo rumor que gira en torno a Ben Affleck y la próxima película de Batman.

Según Campea, la cinta standalone del hombre murciélago le está dando más de un dolor de cabeza a su protagonista, y esto debido a la enorme presión de Warner Bros tras las críticas devastadoras a Batman V Superman y Suicide Squad, en 2016.

"El actor está hablando con Warner Bros. en un intento por salir y ya no ser Batman", señaló en el video. Las fuentes del periodista son "tres peruanos conectadas de una forma u otra a WB" y ellos aseguraron que "Ben Affleck ya no quiere ser Batman".

Sin embargo, el estudio no ha hecho la confirmación y aunque sus fuentes tienen estrecha relación con el entorno del director de Argo, finalmente terminaría poniéndose el traje del Caballero de la Noche. Lo cierto es que en caso el estudio rechace su pedido, The Batman podría ser la última película en la que Affleck daría vida al superhéroe, después de Batman V Superman y la esperada The Justice League.