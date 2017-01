CELINE DION VOLVERÁ A CANTAR EN LA BELLA Y LA BESTIA

La cantante ganadora de cinco premios Grammy, Celine Dion, interpretará la nueva canción original How Does A Moment Last Forever en la nueva película de acción real de Disney La Bella y la Bestia, que llegará a los cines de Perú el 16 de marzo. La canción también será incluida en la banda sonora de la película.

El tema fue escrito por el compositor Alan Menken (La Sirenita, Aladdin), ganador de ocho premios Oscar, y el legendario compositor Tim Rice (El Rey León, Evita) ganador de tres premios Oscar.

How Does A Moment Last Forever es una conmovedora balada sobre cómo atesorar los momentos más preciados de la vida. A lo largo de la película, se podrán ir conociendo distintos fragmentos de la canción, que se introducen en la música de fondo.