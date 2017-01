“EL ÚLTIMO JEDI”, TÍTULO DE PRÓXIMA PELÍCULA DE STAR WARS

La nueva película de la saga de ciencia ficción "Star Wars" se llamará "The Last Jedi" ("El Último Jedi") y se estrenará el 15 de diciembre, anunció este lunes el estudio Disney.

La película, la segunda de una revisión de la franquicia y que vuelve a poner en escena a algunos de los personajes originales, mostrará más aventuras de Luke Skywalker (Mark Hamill) y de la princesa Leia (Carrie Fisher). Hasta ahora sólo era conocida como "Episodio VIII", destaca la agencia Reuters.

"Tenemos a los mejores fanáticos de ésta o cualquier otra galaxia. Como muestra de aprecio, queremos que sean los primeros en saber el título del nuevo capítulo en la saga Skywalker: 'Star Wars: The Last Jedi'", dijo Disney en un comunicado.

Fisher filmó todas sus escenas antes de su repentina muerte en diciembre por un ataque cardiaco, había dicho entonces Disney.

La compañía no ha dado a conocer detalles de la trama de "Star Wars: The Last Jedi", pero el reparto incluye a los actores que participaron en el episodio "The Force Awakens" ("El Despertar de la Fuerza") Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver y Lupita Nyong'o.

La octava entrega de la franquicia dará la bienvenida a nuevos actores como el puertorriqueño Benicio del Toro, Laura Dern y Kelly Marie Tran, en papeles que todavía no han sido revelados.