JENNIFER LÓPEZ QUIERE FIN DE AÑO TRANQUILO, CANCELA PRESENTACIÓN

Jennifer López ha optado por una noche tranquila en casa, la juez de reality show canceló su aparición en la discoteca E11even en Miami, citando un deseo de “tiempo personal y familiar”, dijo su representante a People.

Y es que López, de 47 años, tuvo un año muy ocupado en el 2016: acaba de filmar en Nueva York para la segunda temporada de Shades of Blue y acaba de terminar este fin de semana el primer año de su show en Las Vegas, All I Have.

También se mudó a una nueva propiedad en Bel-Air, así que no es sorprendente que la madre de los gemelos de 8 años de edad, Max y Emme quiera cerrar el año en casa.

Su 2017 también está totalmente ocupado. Mientras continúa su residencia en Las Vegas, trabajará como productora ejecutiva y juez en el próximo concurso de baile de la NBC, World of Dance, y está programada para lanzar un álbum totalmente español producido por su ex marido Marc Anthony.