KALIMBA ENVÍA MENSAJE A LORET DE MOLA

A pesar de haber sido fuertemente cuestionado por Carlos Loret de Mola cuando Daiana Guzmán lo acusó de abuso sexual, Kalimba desea que pronto vuelva la paz a la vida del comunicador y recordó que su situación afecta también a su familia y a sus seres queridos.

Cuando se dieron a conocer las fotografías y el video del encuentro entre Carlos Loret de Mola y Laura G en una cabaña de La Marquesa, en las afueras de la Ciudad de México, el público se volcó a las redes sociales para exigir que Kalimba tuviera ahora la oportunidad de entrevistarlo con la misma saña de la que fue víctima en su momento. Incluso se crearon listas de preguntas que el cantante podría formular a Loret de Mola y muchos hablaron del karma y de la ley de “el que la hace, la paga”.

Sin embargo, en entrevista con Notimex, el cantante declaró: “Qué difícil es juzgar y estar de repente a los ojos de todos. Lejos de desear que le pase lo mismo a la persona que me ha hecho bien o mal, deseo que esto le pase rápido porque tiene familia, esposa y seres queridos. Si se le ataca, obviamente estamos dañando a sus seres queridos y a quienes le rodean”.

Además, el ex OV7 exhortó a los medios y al público a “enfocarnos en lo positivo, en apoyarnos, amarnos y sacar adelante a este país. Le deseo lo mejor y que pase pronto este chisme y relajo”, expresó. Aunque en algún momento pensó en retirarse por lo complicada que se volvió su vida ante el escrutinio general, Kalimba reflexionó y se dio cuenta de que su faceta como artista estaba intacta y optó por continuar cantando. “Sí pensé en el retiro, pero no para siempre, pues lo que me pasó fue a nivel personal y no al artista”, aseguró, tras confesar que todo lo sucedido sí le ocasionó un trauma pero que lo ha superado con amor y con fe en Dios.