“LA MONOGAMÍA NO ES NATURAL”: SCARLETT JOHANSSON

La actriz estadounidense Scarlett Johansson habló de su postura respecto al matrimonio y la monogamia en una entrevista para la revista Playboy.

La idea del matrimonio es muy romántica, es una idea muy bonita, y su práctica puede ser una cosa muy bella. Pero no creo que sea natural ser una persona monógama. Puede que me critiquen por esto, pero creo que es mucho trabajo, comentó la actriz a la revista del conejito.

Tengo mucho respeto por el matrimonio y he participado en él, pero definitivamente creo que va en contra de algún instinto, declaró la intérprete de 32 años.

De acuerdo con el diario El País, la intérprete se pronuncia de esta manera pocas semanas después de que saltara la noticia de la separación de su segundo marido y padre de su hija.

Una entrevista en la que Johansson, que está promocionando la película Ghost in the Shell, también habla de la maternidad, un proceso “increíblemente profundo” que asegura que la ha cambiado y, en unas declaraciones algo más políticamente correctas, dice que ser madre es lo mejor que le ha pasado en la vida. “Sentía miedo de que la vida me iba a cambiar, y lo ha hecho de una manera drástica. Pero me siento en muchos sentidos mucho más yo misma que antes”, señaló la actriz.