LADY GAGA ESTRENA EN YOUTUBE VIDEO DE SU TEMA JOHN WAYNE

Tras el show que brindó en el Super Bowl, Lady Gaga estrenó en YouTube su nuevo videoclip John Wayne. En esta nueva entrega la cantante ha vuelto a realizar una producción con historia de excesos, coreografías y llamativa vestimenta, tal como lo hizo en sus primeros vídeos.

Esta canción pertenece a su quinta producción titulada Joanne. A la fecha, el video cuenta con más de 400 mil reproducciones y promete traer de vuelta a la Gaga del ‘pasado’. La artista de 30 años no descansa; tras una semana de aparecer en la final de la NFL, tocará junto a Metallica en los premios Grammy.

La cantante pop hizo gala de un gran despliegue de producción, y empezó su presentación saltando atada a cables y suspendida en el aire. Poker Face, Born this Way, Telephone, Just Dance y Bad Romance formaron parte de un setlist nostálgico, con los éxitos más importantes de su carrera.

Tras el show que brindó en el Super Bowl, Lady Gaga anunció que realizará su sexta gira mundial para promocionar la producción que lleva el mismo nombre. Empezará el 1 de agosto en Vancouver, Canadá y culminará el 14 de diciembre en Salt Lake City, Estados Unidos.