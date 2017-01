“MI MAMÁ NO ERA BORRACHA NI TRAMPOSA”, REPLICA HIJO DE JENNI RIVERA

Johnny López Rivera, hijo de Jenni Rivera, aseguró que la serie inspirada en la vida de su madre denigra a la cantante, pues la describen como una "borracha y tramposa", se informó en "Todo para la mujer".

De acuerdo con la emisión, el Diario Basta! publicó una nota en donde el joven aseguró que por esos motivos, su familia se negó a autorizar la producción de Pete Salgado, a quien demandaron recientemente.

Luz Ramos interpreta a Jenni Rivera en la serie que pasa ya por Univisión.

López Rivera expresó: "está bien que hagan series autorizadas y no, pero no muestren una parte fea o que no es lo adecuado, porque mi mamá ni era borracha, ni era tramposa".

"Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí" comenzó a transmitirse hace dos semanas por Univisión, y la actriz Luz Ramos es quien da vida a "La Diva de la banda".