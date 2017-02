MISS UNIVERSO ACLARA RUMORES, “NO ESTOY ENAMORADA DE ELLA”

Hace unos días, las redes explotaron con las fotografías de la Miss Universo vigente Iris Mittenaere, con su amiga y modelo Camile Cerf. Más de un medio de comunicación empezó a despertar las especulaciones de que ambas serían pareja y la francesa sería la primera reina de belleza lesbiana.

Sin embargo, la protagonista de esta historia salió a responder. La bella joven aprovechó una entrevista con "Un nuevo día" de Telemundo para hablar sobre estos rumores.

“Ella (Camille Cerf) es mi mejor amiga. Yo realmente la amo, pero no estoy enamorada de ella. Yo tengo mi novio, pero la quiero. No debería importar si amo a un hombre o a una mujer, pero en este caso me gustan los hombres", aseguró.

Aunque la joven odontóloga no reveló el nombre del dueño de su corazón, se atrevió a decir que si tuviera que elegir a un actor famoso para pasar el Día de San Valentín, aseguró que sería Jamie Dornan (50 Sombras de Grey).