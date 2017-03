NO TENGO NEXOS CON EL NARCO NI LAVÉ DINERO: KATE DEL CASTILLO

Kate confesó que el motivo de su viaje a Nueva York fue para brindarle una entrevista a Debayle, pero ella no imaginó el revuelo que causaría en los medios por la cercanía que tendría con “El Chapo”.

Kate del Castillo concedió una entrevista a la conductora Martha Debayle para platicar de su más reciente viaje a Nueva York, lugar en donde se encuentra encarcelado Joaquín “El Chapo” Guzmán, narcotraficante con quien se le ha vinculado en los últimos meses.

“Paparazzi en el aeropuerto y ya sabes, pensado que yo iba a ir a otra cosa a Nueva York, no, una tontería verdaderamente, como han venido haciendo tonterías todo este año, pero bueno ya ni modo, llegamos y no salí del cuarto”.

Versión que apoyó Martha Debayle quien dijo tenía planeada una salida con Kate el día sábado que ya no pudieron realizar. La conductora relató que tuvo que ir a ver a Kate “en su hotel, sentada, con una copita de vino en su cuarto, ni siquiera en el hobby.

Sobre las acusaciones que pesan en su contra del Castillo afirmó que “Un juez federal ya les dijo que lo cancelaran porque no encontraron absolutamente nada, estaba acusada de lavado de dinero, de tener nexos con el narco, que me habían dado dinero para mi tequila, que me iban a dar dinero para una película, en fin, una serie de tonterías que ya tienen un año y cacho investigándome y no encontraron nada. Obviamente ya el juez federal les dijo ‘ya estuvo, tienen que retirar esto porque no encontraron nada’”, subrayó Kate.

La actriz mexicana confía en que todo el lío legal en que se encuentra inmiscuida termine a su favor, no importándole el tiempo que se lleve en demostrar su inocencia de una forma transparente.

Asimismo, desechó la idea de visitar en corto tiempo México: “yo la verdad tampoco tengo prisa de ir a México, lo único que voy a México es a ver a mis papás, y mis papás acaban de venir a verme, entonces no tengo prisa, yo ni siquiera trabajo ya en México, porque tengo mucho tiempo que no me dan trabajo en México, o sea, no porque no quiera, en fin, por muchas razones”.