POR SU CUMPLE, ED SHEERAN ESTRENA VIDEO

El cantante Ed Sheeran estuvo de cumpleaños este viernes y lo festejó de la mejor manera, con el estreno de su nuevo videoclip llamado How Would You Feel. El británico de 26 años compartió este canción perteneciente a su álbum Divide.

A través de su cuenta de twitter el cantante escribió “Como es mi cumpleaños, he lanzado una nueva canción llamada How Would You Feel (Paean), escúchala mientras como algo de torta”. La publicación alcanzó más de 50 mil retweets y superó los 125 mil ‘me gusta’.

El vídeo estuvo a cargo de Dan Massie y relata el agradecimiento hacia alguien con mucha melancolía. Actualmente se ha reproducido más de 7 millones de veces, por lo que el artista ha expresado su profundo agradecimiento en redes.