“PROFESOR CHARLES XAVIER” USA MARIHUANA PARA COMBATIR ARTRITIS

Patrick Stewart, el famoso actor que participó en la saga de los X-Men como el profesor Charles Xavier, reveló que usa la marihuana como medicamento para su combatir a la artritis, enfermedad que lo aqueja hace algunos años.

El artista de 76 años también comentó que apoya un proyecto que se encarga de explorar los beneficios de la medicina a partir del cannabis. Estos estudios se realizan en la Universidad de Oxford y por experiencia personal, decidió ser la imagen de la investigación.

“Hace dos años, en Los Ángeles, fui examinado por un médico y me dieron una nota en la que se me entregó el permiso legal para comprar, desde una salida registrada, productos a base de cannabis, lo que me aconsejaron que podría ayudar a la osteoartritis que afecta mi manos”, declaró Stewart al portal NME.

La madre del actor también fue afectada por la misma enfermedad. Patrick usa un aerosol con el fin de disminuir los terribles dolores de esta patología. Por otra parte resaltó que no ha sufrido ningún efecto secundario que haya perjudicado su salud.