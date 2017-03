Robert Downey Jr. será el nuevo Doctor Dolittle, el médico capaz de hablar con los animales, en la película The Voyage of Doctor Dolittle, informó el medio especializado The Hollywood Reporter.

Se trata del primer papel en años de Downey Jr. más allá del universo cinematográfico de Marvel, en el que interpreta al personaje de Iron Man en las diferentes películas interconectadas de esta saga.

El estudio Universal se hará cargo de The Voyage of Doctor Dolittle, una película que dirigirá Stephen Gaghan (Gold, 2016) a partir de un guión suyo basado en un borrador de Tom Shepherd.