¡TAYLOR SWIFT TIENE IMITADORA DE 7 AÑOS!

Taylor Swift tiene una doble de 7 años que sorprendió al público durante su presentación en la versión infantil del programa Tu cara me suena en Filipinas. El video publicado en YouTube se ha vuelto viral.

Se trata Xia Vigor, la pequeña participante que demostró su talento imitando en canto y baile a la estrella estadounidense de pop.

En su presentación, la niña interpretó el tema You Belong With Me de Swift. Rápidamente su performance fue elogiado por el jurado y el público.

Hace una semana Xia Vigo había interpretado a Selena Gómez en el mismo espacio televisivo, tal como lo muestra este video.