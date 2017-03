¡VUELVE BANDA INGLESA! THE CRANBERRIES PUBLICARÁ EN ABRIL NUEVO DISCO

The Cranberries ya tiene listo su nuevo álbum Something Else, que lanzarán el 28 de abril a través de BMG, una revisión orquestal de sus grandes éxitos con material nuevo, que coincide con el tour europeo de este grupo en mayo, según la promotora Innercia Entertainment Spain.

Vuelve así la banda irlandesa, uno de los grupos que dominó la escena musical en los años noventa, con su icónica cantante Dolores O'Riordan.

La banda irlandesa brindó en Lima un concierto de ensueño la noche del sábado 17 de diciembre de 2016, en el Estadio Nacional. Ellos interpretaron sus grandes éxitos durante el festival Vivo x el Rock 8.

Cercanos al 30 aniversario de su formación, que tuvo lugar en Limerick (Irlanda) en 1989, la banda integrada por la vocalista Dolores O'Riordan, el guitarrista Noel Hogan, Mike Hogan al bajo y Fegal Lawler a la batería, es una de las más exitosas de su país.