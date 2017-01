Internacional INVESTIGARÁN AL FBI POR CORREOS DE HILLARY CLINTON

La Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de EE. UU. anunció este jueves que, en respuesta a solicitudes de numerosos líderes del Congreso y de sus comités de supervisión así como de diversas organizaciones y del público en general, iniciará una investigación de las denuncias sobre ciertas acciones del Departamento de Justicia y del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en las elecciones de 2016. El Inspector General del Departamento de Justicia, Michael E. Horowitz, dio a conocer que examinará las acusaciones de que las políticas o procedimientos del Departamento o del FBI no fueron cumplidos cuando el Director del FBI James Comey habló en público en julio de 2016 sobre los emails de Hillary Clinton, así como cuando envió las cartas al Congreso, los dias 28 de octubre y 6 de noviembre de 2016. En julio de 2016 Comey dijo que Clinton había sido “descuidada, pero no criminal en el manejo de material sensible en su servidor de correo electrónico privado, mientras que ejercía como secretaria de Estado”. En octubre de 2016, en los finales de la campaña por la presidencia de EE.UU., la investigación sobre los correos de Clinton que había concluido sin cargos en julio, cobró de nuevo actualidad cuando Comey “alertó a los miembros del Congreso sobre la existencia de correos electrónicos que consideró podrían ser pertinentes para esa pesquisa”, y en este contexto, el FBI obtuvo una orden para revisar los emails de Hillary Clinton. Luego, en noviembre, a solo dos días de celebrarse las elecciones generales en EE.UU., Comey, en una nueva carta enviada a los miembros del Congreso, aseguró que el FBI había terminado su revisión y que no encontraron nada que cambiara su posición respecto a Clinton, al no haber “encontrado evidencia de criminalidad en el nuevo lote de correos electrónicos”. Según los informes, los correos se encontraron en la computadora portátil de Anthony Weiner, ex esposo de una de las asesoras más cercanas de la candidata demócrata. Clinton, y sus ayudantes en la campaña presidencial demócrata, han culpado a estas revelaciones preelectorales de Comey reviviendo la investigación por los correos electrónicos, “como un factor clave” en su derrota electoral ante el candidato republicano Donald Trump”. El ex secretario de prensa de la campaña de Clinton, Brian Fallon, dijo en twitter que, para pesar del país, la conducta de Comey había convertido a la independencia del FBI en una broma.